Covid, il Bollettino. Tasso di positività schizza oltre il 21%, più di 1300 nuovi casi ed un decesso

Una leggera “impennata” di casi di Covid19 si registrano nelle ultime 24 ore nella nostra regione. Secondo il bollettino ufficiale, difatti, su 6405 tamponi processati tra ieri ed oggi, 1384 sono quelli che hanno dato esito positivo, facendo salire quest’oggi il tasso di contagio a poco più del 21,6%.

Il numero più alto è nel cosentino, 661; seguito dal catanzarese, 309; reggino, 249; crotonese, 104 e vibonese, 47. Sono 14 invece i positivi di fuori regione.

Anche quest’oggi, poi, si deve registrare un’altra vittima per o con il covid, nel cosentino. Fino ad oggi le vittime in Calabria sono state in tutto 3.025.

Salgono invece di 1337 i guariti, mentre gli attualmente positivi sono ora 14.894 (+46 da ieri): di questi, 14739 (+38) sono in isolamento, 150 (+8) sono ricoverati nei reparti ospedalieri e 5 (0) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: Casi Attivi 2594 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2565 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 94234 (93851 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 8396 (72 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8324 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 156272 (154958 guariti, 1314 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 474 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 467 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 55646 (55380 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2207 (34 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2173 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 191065 (190207 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 609 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 598 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 48743 (48557 guariti, 186 deceduti).