Alfieri del Lavoro, tra i 25 premiati al Quirinale le calabresi Altomonte e Rizzo

Ieri, lunedì 10 ottobre, al Quirinale, direttamente dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, sono stati premiati gli Alfieri del Lavoro: 25 tra i più bravi studenti d’Italia insigniti con l’onorificenza istituita nel 1961 dalla Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro per premiare i migliori diplomati d’Italia.

Tra quanti hanno ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica c’erano anche due giovanissime calabresi: Vittoria Altomonte, di Bova Marina, nel reggino, e Alice Rizzo, di Cosenza.

Studentessa del Liceo scientifico locale, “Euclide”, Vittoria è ancora oggi impegnata nei suoi studi di Astronomia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galilei” dell’Università di Padova.

Questo importante Attestato d’Onore si aggiunge ai tanti altri riconoscimenti conseguiti in vari settori scolastici ed universitari che la giovane reggina ha saputo conquistare grazie alla sua tenacia, allo spirito di sacrificio ed alla passione che la portano ad avere una professionalità molto alta, soprattutto in Astronomia dove maggiore è il suo impegno.

Da liceale è già stata al Cern di Ginevra e alla Nasa in Florida ed al Planetario Pythagoras di Reggio Calabria.

I Maestri del Lavoro del Consolato Metropolitano di Reggio Calabria hanno voluto così esprimere il loro compiacimento per il prestigioso traguardo raggiunto da Vittoria Altomonte che rende la Città Metropolitana “orgogliosa di poter esprimere tale eccellenza tra i suoi cittadini”.

Alice Rizzo, invece, è stata studente dagli ottimi risultati del Liceo Classico “Telesio”, nel capoluogo bruzio, istituto in cui ha mantenuto una costante media dei voti del 10.

Ora si è trasferita per proseguire gli studi, iscrittasi al corso di laurea in Medicina e Ingegneria in inglese del Politecnico, con anche qui brillanti risultati.