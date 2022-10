Danno erariale, Corte dei Conti condanna ex Sindaco di Corigliano e parte della sua giunta

Si è concluso recentemente il giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore Regionale della Corte dei conti nei confronti dell’ex Sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci, e alcuni componenti pro tempore della sua ex giunta comunale, funzionari e dirigenti.

La Sezione Giurisdizionale della Regione Calabria, infatti, in composizione collegiale, e con sentenza depositata lo scorso 28 luglio, ravvisando la sussistenza della “colpa grave” nel comportamento tenuto dagli amministratori, ha condannato, tra gli altri, l’ex Sindaco Geraci, l’ex Segretario Comunale, Salvatore Bellucci, l’ex Assessore, Tommaso Mingrone, l’ex Assessore, Maria Serafina Chiurco. È stato, invece, completamente assolto l’ex Assessore al Bilancio, Siinardi.

La Corte dei Conti ha così condannato i convenuti a risarcire a favore del Comune di Corigliano-Rossano il danno erariale causato, determinato nel complesso in poco più di 28 mila euro, gravati dalla rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base degli indici Istat con decorrenza dalla data dei pagamenti effettuati dall’ex Comune.

Su questo importo, inoltre, sono dovuti anche gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino all’effettivo soddisfo. Tutti i condannati, inoltre, saranno tenuti a rifondere, in via solidale, anche le spese di giudizio quantificate in oltre 4 mila e 800 euro.