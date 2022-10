Lamezia, la pioggia “allaga” l’aula bunker: stop all’udienza su Rinascita-Scott

L'aula bunker di Lamezia Terme è destinata a rimanere famosa non solo per l'importante processo che si celebra al suo interno, ma anche per tutta una serie di disavventure avvenute e raccontate nel corso degli anni: ultima, in ordine di tempo, un vero e proprio allagamento.

Nel corso della giornata odierna, caratterizzata da un diffuso maltempo a livello regionale come preannunciato dall'allerta gialla emanata ieri (LEGGI), una considerevole quantità d'acqua ha iniziato a filtrare dal pavimento, sommergendo una parte dell'aula. Circostanza che ha portato i giudici a sospendere l'udienza per permettere l'intervento ad una ditta specializzata.

Secondo quanto si apprende, l'acqua sarebbe copiosamente fuoriuscita da alcune condutture sostanzialmente sature per via delle forti piogge avvenute questa mattina. I tombini interni non sarebbero riusciti a contenere il forte flusso del liquido, generando così una rottura di non poco conto.