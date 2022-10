Prefettura di Cosenza: Giornata Formativa in materia di Protezione Civile

Nell’ambito della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, si terrà nella giornata di domani, 11 ottobre, organizzata dalla Prefettura di Cosenza, in linea con quanto richiesto dal Ministero dell'Interno, una giornata formativa, in modalità videoconferenza, rivolta ai Sindaci.

In particolare l’iniziativa, coordinata dal Prefetto Ciaramella, vedrà la partecipazione, quali relatori, oltre che del Dirigente regionale della Protezione Civile, anche del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Coordinatore regionale ANCI in materia di protezione civile e del Direttore dell’ARPACal.

La giornata formativa dedicata ai sindaci della provincia, utile per fornire informazioni circa i comportamenti da porre in essere nella delicata materia degli avvisi di condizioni metereologiche avverse, è volta ad assicurare momenti di approfondimento sulle tematiche della protezione civile, in special modo con riferimento alle attività di prevenzione e a quelle di diffusione delle informazioni alla popolazione nel caso di emergenza.