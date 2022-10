Covid. Scendono a 400 i casi nel bollettino odierno, con un aumento dei ricoveri (+7) e nessun decesso

Con un tasso di contagio al 18% prosegue anche quest’oggi l’ormai quotidiano monitoraggio dell’andamento del Covid19 nella nostra regione dove, secondo i dati ufficiali, non si registrano fortunatamente altre tre vittime. Sono 430 i nuovi casi di contagio su 2.389 tamponi processati.

Il numero maggiore di positivi si segnala nel cosentino (+271), seguito dal reggino (+95), dal catanzarese (+56), dal vibonese (+4) e dal crotonese (+1); sono invece 3 quelli riferiti a soggetti provenienti da altre regioni o stati esteri.

Aumentano di 361 unità, poi, i guariti mentre salgono di altre 69 gli attualmente positivi che in questo lunedì 10 ottobre sono in tutto 14.848.

Di questi, 14.701 si trovano in isolamento domiciliare, altri 147 sono assistiti in ospedale: 140 (+7 da ieri) nei reparti e 5 (-1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2.522 (19 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.498 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 93.997 (93.614 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 8.504 (71 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8.433 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 155.503 (154.190 guariti, 1313 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 427 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 55589 (55.323 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 2.123 (31 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2092 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 190.900 (190.042 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 620 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 608 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 48.685 (48.499 guariti, 186 deceduti).