Marijuana nel garage e furto di energia elettrica: 70enne finisce ai domiciliari

Continuano a Taurianova le attività della polizia per prevenire e reprimere i reati in materia di droga. Nei giorni scorsi, il personale del Commissariato cittadino ha così arrestato in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e per furto aggravato di energia elettrica, un 70enne con precedenti anche per associazione a delinquere, produzione, traffico e spaccio di droga, oltre che per estorsione, minacce e lesioni.

L’attività è stata svolta con la Squadra Cinofili della Questura di Reggio Calabria che ha collaborato durante le fasi della perquisizione effettuata in un primo momento nell’abitazione dell’uomo e poi in un locale adibito a garage nella sua piena disponibilità.

Proprio in quest’ultimo gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato, nascosta in un sacco contenente dell’origano, 200 grammi di marijuana divisa in quattro buste di cellophane ed del peso di 50 grammi ciascuna.

Nel corso delle operazioni, i poliziotti di Taurianova hanno constatato, inoltre, che l’uomo aveva modificato la linea del proprio contatore dell’energia elettrica, collegandolo direttamente alla linea centrale, come successivamente confermato dal personale dell’Enel.

Il 70enne è stato così posto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Palmi.