Tenta di rapinare un’anziana, poi prova ad abusarne: arrestato 21enne

Con l’accusa di tentata rapina e violenza sessuale, i carabinieri hanno arrestato un 21enne straniero, originario della Costa d’Avorio, ma dimorante a Monasterace.

Secondo gli investigatori, nel pomeriggio di sabato scorso, 8 ottobre, sarebbe entrato in casa di una 87enne di Stilo per rapinarla ma non avendo trovato nulla da porta via, dopo averla legata e imbavagliata avrebbe anche tentato di abusare sessualmente della stessa anziana.

Il giovane è stato rintracciato qualche ora dopo che è stato lanciato l’allarme, nella tarda serata dello stesso giorno, mentre la vittima è stata portata in ospedale per accertamenti.