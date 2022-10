Crotone. Ruba di notte in un ristorante del lungomare, “pizzicata” dalla Polizia

È proprio il caso di dire che è stata beccata con le mani del sacco: protagonista una 28enne crotonese che la polizia ha sorpreso, nel cuore della notte, mentre entrava in un ristorante del lungomare cittadino utilizzando un accesso sul retro per poi portar via dei prodotti alimentari.

Non sarebbe stata però la prima volta. Il titolare del locale si era difatti accorto che mancassero delle derrate scoprendo, grazie alle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza, che qualcuno si introduceva nottetempo nel ristorante, e per questo si era rivolto alla polizia.

Gli uomini della squadra volanti hanno così organizzato un appostamento cogliendo la 28enne sul fatto, intervenendo e arrestandola in flagranza per furto aggravato.