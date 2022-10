Lamezia, vettura prende fuoco vicino ad abitazioni: nessun ferito

Attimi di paura questo pomeriggio a Lamezia Terme, dove un'autovettura ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava posteggiata nei pressi di alcune abitazioni. L'incendio è divampato nel primo pomeriggio in Via Formiti, e fortunatamente è stato domato prima che potesse propagarsi.

L'intervento dei Vigili del Fuoco infatti ha permesso di spegnere rapidamente le fiamme e mettere in sicurezza l'area, limitando i danni allo stesso mezzo. Al momento sono in corso le dovute indagini per tentare di comprendere l'accaduto. Nessuno è rimasto ferito.