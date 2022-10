Covid, il bollettino: lieve calo dei contagi (+737) con aumento dei ricoveri (+4)

Diminuiscono, seppur lievemente, i casi di coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti certifica 737 nuovi casi a fronte di 250 guariti, in calo rispetto ai giorni scorsi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, anche se si contano 4 nuovi ricoveri.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+416), seguita da Reggio Calabria (+129), Catanzaro (+111), Vibo Valentia (+71) e Crotone (+4) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+6). Processati 3 milioni e 824.834 tamponi da inizio pandemia (+3.371) con un tasso di positività che risale al 21,86%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 2500 (18 in reparto, 6 in terapia intensiva, 2476 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93963 (93580 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: casi attivi 8240 (67 in reparto, 0 in terapia intensiva, 8173 in isolamento domiciliare); casi chiusi 155496 (154183 guariti, 1313 deceduti).

Crotone: casi attivi 462 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 455 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55553 (55287 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2312 (29 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2283 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190616 (189758 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 616 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 604 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48685 (48499 guariti, 186 deceduti).