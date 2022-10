Tentato omicidio a Crotone: uomo accoltellato in centro, arrestato 45enne

Con l’accusa di tentato omicidio un 45enne disoccupato è stato arrestato a Crotone e per lui si sono spalancate le porte della casa circondariale del capoluogo, dove attenderà l’udienza di convalida che si terrà nei prossimi giorni.

I fatti contestatigli risalgono al pomeriggio di ieri. I Carabinieri della Radiomobile pitagorica e la Squadra Volanti della Questura locale sono intervenuti in Piazza Pitagora, dopo che un passante aveva chiamato il 112 ed 113 denunciando un’aggressione con un coltello subita da una persona che si trovava ancora sanguinante sull’asfalto.

La vittima è stata poi identificata in un 35enne romeno senza fissa dimora, C.I. le sue iniziali, mentre le pattuglie sia dell’Arma che della Polizia, raccolti gli elementi necessari, si sono messe alla ricerca del 45enne, ritenuto il responsabile, rintracciandolo dopo pochi minuti in una via non distante dal luogo dell’accoltellamento, dove hanno ritrovato anche l’arma usata, un coltello a serramanico con una lama da 6 centimetri che era ancora sporco di sangue, e che il presunto autore l’aveva gettato per terra alla vista degli operanti.