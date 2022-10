Maltrattamenti in famiglia: finisce in manette 43enne crotonese

Un quarantatreenne di Crotone è stato arrestato quest'oggi dagli agenti della Squadra Mobile, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Un ennesimo caso di violenza tra le mura domestiche, venuto alla luce grazie alle denuncia della vittima.

Questa infatti avrebbe subito, negli ultimi anni, una serie di minacce e pressioni psicologiche tali da procurarle un perdurante stato di ansia e timore. In alcuni casi, il marito sarebbe arrivato ad aggredirla, anche di fronte ai figli minori.

Una situazione esasperata che ha spinto la malcapitata a denunciare. Le successive indagini svolte dalla Polizia hanno permesso di appurare la condotta violenta del soggetto: motivo per il quale il Gip del Tribunale di Crotone ne ha decretato l'arresto ed il trasferimento per direttissima in carcere.