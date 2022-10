Covid, contagi ancora alti (+861) ma il tasso di positività scende al 20,18%

Continuano ad essere alti i nuovi casi di coronavirus in Calabria: l'odierno bollettino infatti evidenzia un aumento di 861 contagi, ai quali vanno sommate 2 vittime e 5 dimissioni dagli ospedali regionali.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+372), seguita da Catanzaro (+177), Reggio Calabria (+174), Vibo Valentia (+66) e Crotone (+64) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+8). Processati 3 milioni e 821.463 tamponi da inizio pandemia (+4.267) con un tasso di positività che scende al 20,18%.

I DATI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 2524 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2496 in isolamento domiciliare); casi chiusi 93828 (93445 guariti, 383 deceduti).

Cosenza: casi attivi 7832 (63 in reparto, 0 in terapia intensiva, 7769 in isolamento domiciliare); casi chiusi 155488 (154175 guariti, 1313 deceduti). L’Asp di Cosenza dichiara che il totale dei guariti comunicati in data odierna comprende un riallineamento del totale delle guarigioni avvenute nelle settimane precedenti.

Crotone: casi attivi 475 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 469 in isolamento domiciliare); casi chiusi 55536 (55270 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2240 (26 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2214 in isolamento domiciliare); casi chiusi 190559 (189701 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 575 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 563 in isolamento domiciliare); casi chiusi 48655 (48469 guariti, 186 deceduti).