Soverato. Controlli al mercato settimanale, multati due ambulanti

I Carabinieri di Soverato hanno eseguito un servizio straordinario durante il settimanale che si tiene ogni venerdì in viale Magna Grecia e durante il quale si sono concentrati ad individuare eventuali soggetti che potessero commettere furti e borseggi, così come ad ispezionare i tanti venditori ambulanti per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

L’operazione è stata condotta anche insieme ai colleghi Forestali della Stazione di Davoli e al personale del Servizio Igiene e Sanità dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

Nel corso dei controlli, due commercianti al dettaglio sono stati così sanzionati per un importo di 1.500 euro ciascuno per violazioni degli obblighi in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari detenuti ed esposti in vendita.

In particolare, uno aveva esposto 80 kg di formaggio fresco e 70 di salumi insaccati crudi e l’altro bottiglie di vino rosso e di olio di oliva: il tutto senza alcuna indicazione sulla provenienza della merce e dunque sia un rischio per la salute dei consumatori che in concorrenza sleale con gli altri venditori che invece rispettano le norme.

I controlli sulla sicurezza alimentare hanno interessato anche il comune di Petrizzi dove i militari della Stazione locale, con la collaborazione del Nas, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catanzaro, hanno contestato al titolare di un caseificio una sanzione amministrativa da 500 euro dopo aver accertato una carenza dei requisiti generali in materia di igiene dei locali in uso.

L’attività è stata immediatamente sospesa in attesa dell’adeguamento alle prescrizioni imposte. Di quanto verificato è stata informata anche l’Asp.