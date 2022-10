Reggio. Spaccio di droga: trovati con la marijuana, arrestati

Nei giorni scorsi, in via Reggio Campi del capoluogo dello Stretto, gli agenti delle Volanti hanno arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti, un 34enne ed un 36enne entrambi residenti a Reggio Calabria ed entrambi con pregiudizi penali e di polizia.

I due, fermati a bordo di un’auto, sono stati trovati con 540 euro in contanti e di due involucri contenenti circa 92 grammi di una sostanza che, analizzata dalla Polizia Scientifica è risultata positiva al narcotest, essendo della cannabis.

L’attività di controllo e perquisizione, con l’ausilio di un’unità cinofila della Questura, è stata estesa anche alle abitazioni dei due fermati e, in un appartamento nella disponibilità di uno di loro, il cane poliziotto Hank ha individuato una busta in cellophane con all’interno circa 147 grammi di marijuana.