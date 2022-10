Electrolux: la lavatrice ideale

Quali sono gli aspetti che è necessario tenere in considerazione in vista dell’acquisto di una lavatrice? Senza dubbio uno dei fattori più importanti è rappresentato dalla capacità di carico dell’elettrodomestico, che è da considerare in funzione del numero di persone presenti in casa e, quindi, della frequenza con la quale si fa il bucato. Ci sono capi come le tende, i piumini e le lenzuola che hanno bisogno di un cesto di maggiori dimensioni, in grado di garantire risultati migliori. Uno dei migliori modelli sul mercato è il marchio Electrolux, con la sua tecnologia SensiCare si avvale di sensori di peso grazie a cui il consumo di energia e di acqua può essere regolato a seconda delle dimensioni del carico. Ciò permette di risparmiare soldi e tempo, e in più dà la certezza che i capi non siano oggetto di lavaggi eccessivi.

Attenzione al livello di efficienza energetica

I modelli di Electrolux sono progettati e sviluppati per ridurre in misura consistente il consumo di energia e di acqua, pur riuscendo ad assicurare prestazioni straordinarie dal punto di vista della pulizia. Come per gli altri elettrodomestici, anche nel caso delle lavatrici l’efficienza energetica viene indicata con il sistema delle classi, che va dalla G alla A. Ci sono particolari tecnologie che consentono di aumentare ulteriormente il livello di classe energetica: non solo la tecnologia SensiCare di cui abbiamo parlato in precedenza, ma anche la tecnologia con opzione ECO e i motori inverter.

Le certificazioni

La certificazione Woolmark è un altro fattore di notevole rilevanza; si tratta di un marchio di approvazione che viene concesso da Woolmark Company, grazie a cui si può essere sicuri che tutti i modelli destinati al bucato siano appropriati anche per il lavaggio dei capi delicati e di quelli in lana. Lenor e Ariel hanno certificato le lavatrici PerfectCare 800: questo vuol dire che garantiscono prestazioni ottimali dal punto di vista del lavaggio e in più favoriscono una distribuzione perfetta sia del detersivo che dell’ammorbidente sui vari capi. Insomma, il trattamento ideale per ogni fibra, così che i capi dureranno molto a lungo sembrando sempre nuovi.

Ciclo di vita e manutenzione

Le lavatrici Electrolux vantano un ciclo di vita molto lungo; in presenza di un imprevisto ci si può rivolgere a uno dei numerosi centri di assistenza Electrolux presenti sul territorio per risolvere guasti e malfunzionamenti.

Il programma a vapore

Il vapore per una lavatrice rappresenta una soluzione più che consigliata ogni volta che si ha la necessità di prevenire la formazione di pieghe nei vari capi; in più in questo modo è possibile ridurre in maniera significativa i tempi di stiratura. I modelli di Electrolux che sono dotati della tecnologia Vapore PRO mettono a disposizione l’opzione vapore finale, grazie a cui le pieghe negli abiti possono essere ridotte di un terzo grazie all’aggiunta del vapore alla fine del ciclo di lavaggio. Una soluzione alternativa altrettanto efficace è quella che prevede di ricorrere a un ciclo di vapore a parte allo scopo di rinfrescare gli indumenti sgualciti in tempi rapidi.

Perché scegliere una lavatrice connessa

Può essere utile pensare di affidarsi a una lavatrice connessa: una possibilità che viene messa a disposizione da My Electrolux Care App, per mezzo della quale si ha l’opportunità di connettere al proprio smartphone gli elettrodomestici per il bucato. Così, si lava in maniera più intelligente perché, dopo aver effettuato l’accesso all’app, è sufficiente selezionare il colore, la tipologia di tessuto e la temperatura per sapere quale programma usare, scelto direttamente dall’app. Come dire: la cura del bucato diventa personalizzata.

I vantaggi offerti dai programmi rapidi

L’impiego dei programmi rapidi permette di lavare in appena una ventina di minuti un carico di bucato da 3 chili, cioè di dimensioni ridotte. Nel caso in cui si abbia a che fare con carichi di dimensioni più elevate, si può scegliere il programma UltraWash, che permette di lavare gli indumenti in meno di un’ora: la soluzione perfetta quanto i vestiti non sono molto sporchi o se si deve fare il bucato di sera e non si ha molto tempo a disposizione.