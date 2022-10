Come Piazzare Scommesse Virtuali sul Tennis in Gioco

Per scommettere con successo su un determinato sport, è necessario utilizzare tattiche particolari. Le scommesse virtuali sul tennis in-play https://rabona.com/it/sport si distinguono dalle scommesse su altri sport perché sono popolari sia tra i principianti che tra i professionisti. È importante capire che nessuna strategia garantisce al giocatore un profitto costante, ma se tutto è fatto con competenza, è possibile vincere la somma con pochi zeri su una lunga distanza.

Per iniziare a scommettere live sul tennis, è necessario comprendere le complessità del gioco e studiare tutte le informazioni disponibili.

Tipi di scommesse sul tennis

Risultato

Uno dei tipi più semplici di scommesse virtuali su qualsiasi sport. Ci sono due opzioni: scommettere sulla vittoria del primo giocatore o sulla vittoria del secondo tennista. Le scommesse sul risultato sono molto popolari tra i giocatori.

Scommettere sul risultato con un handicap

Scommettendo sull'handicap, l'outsider è come se ricevesse un vantaggio intenzionale. Scommettere sul favorito con un handicap negativo e sull'outsider con un handicap positivo.

Totale

Nella riga sono presenti diversi valori numerici del totale. Scegliendo uno di essi, il giocatore cerca di prevedere quanti giochi saranno segnati dagli atleti nella partita - più o meno di questo valore.

Set

Gli allibratori offrono di indovinare quale sarà il punteggio finale dei set. Ad esempio, 2-0 a favore del favorito.

In diretta

Le scommesse virtuali sul tennis nel corso del confronto differiscono dalle scommesse simili su altri sport. Pertanto, i giocatori più esperti spesso preferiscono scommettere in gioco sul vincitore di una determinata partita.

Quando si piazzano scommesse virtuali sul tennis in-play, è importante tenere conto dello stato psicologico e del morale di ciascun giocatore. Il favorito dopo un servizio fallito può perdere prima un set e poi la partita.

Le scommesse in-play sono apprezzate dai giocatori per la possibilità di ottenere una vincita in pochi minuti dopo aver scommesso con l'allibratore.

Tattiche di scommessa sul tennis in diretta

Sui set

Questo approccio prevede di scommettere in modalità "live" sul vincitore del terzo set. In questo caso, gli avversari dovrebbero essere più o meno alla pari e le quote per la vittoria di ciascuno di loro non dovrebbero differire in modo significativo.

Se il primo tennista vince con sicurezza il primo set, le quote sulla sua vittoria finale diminuiscono significativamente. In questo momento, è necessario piazzare scommesse virtuali sul suo avversario e, dopo un po', quando la situazione comincia a stabilizzarsi e il valore numerico delle quote è di nuovo vicino alle disposizioni precedenti all'incontro, si effettua una scommessa "per".

Su una favorita in perdita

Nel tennis capita spesso che il favorito abbia un inizio difficile e giochi peggio del suo avversario. Di solito le ragioni sono molteplici:

Il favorito gioca per la prima volta contro un determinato avversario e non ha ancora avuto il tempo di adattarsi al suo stile di gioco.

Il favorito sottovaluta l'avversario e va a giocare in modo scoordinato.

Il favorito gioca la sua prima partita in un torneo e non ha ancora avuto il tempo di adattarsi alle condizioni locali.

Tuttavia, il favorito rimane il favorito e scommettere sulla sua vittoria in queste situazioni è una strategia efficace. È meglio scommettere quando la quota è superiore a 1,65.

Guardare la partita online è un prerequisito per questa strategia. È necessario per valutare la motivazione di un giocatore forte e per assicurarsi che non abbia un infortunio.

Sintesi

Le scommesse sul tennis in-play richiedono la capacità dello scommettitore di analizzare un particolare incontro e di prendere decisioni immediate. Per comprendere meglio le complessità di questo sport, è bene guardare il maggior numero possibile di partite, soprattutto se si tratta di tornei importanti. In questo modo è possibile valutare più dettagliatamente lo stato di forma dei giocatori, i loro punti di forza e di debolezza, oltre a scoprire altri segreti del tennis.