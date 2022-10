Perde il controllo dell’auto sulla Statale 280: un ferito nel lametino

Attimi di panico questo pomeriggio lungo la Statale 280, dove un uomo ha perso il controllo della propria auto mentre guidava in direzione Lamezia Terme. L'incidente si è verificato attorno alle 17:20 all'altezza del comune di Marcellinara, e fortunatamente non ha coinvolto alti veicoli.

Secondo quanto si apprende, l'auto avrebbe iniziato a sbandare mentre procedeva sulla carreggiata, per poi andare a schiantarsi contro i divisori stradali dove una serie di testacoda. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che dopo un primo soccorso hanno trasportato il malcapitato in ospedale per maggiori accertamenti.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e personale dell'Anas per la messa in sicurezza della strada, che è rimasta deviata per alcune ore presso lo svincolo di Marcellinara.