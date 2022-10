Covid, il Bollettino. Tasso di positività al 22%: aumentano i ricoveri (+11), tre decessi

Con un tasso di contagio al 22,51 prosegue anche quest’oggi l’ormai quotidiano monitoraggio dell’andamento del Covid19 nella nostra regione dove, secondo i dati ufficiali, si registrano purtroppo altre tre vittime per o con il virus, e 933 nuovi casi di contagio su 4.144 tamponi processati.

Il numero maggiore di positivi si segnala nel cosentino (+392), seguito dal reggino (+252), dal catanzarese (+157), dal crotonese (+77) e dal vibonese (+52); sono invece 3 quelli riferiti a soggetti provenienti da altre regioni o stati esteri.

Aumentano di 602 unità, poi, i guariti mentre salgono di altre 328 gli attualmente positivi che in questo giovedì 6 ottobre sono in tutto 40.908.

Di questi, 40.766 (+217 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare, altri 136 sono assistiti in ospedale: 130 (+11 da ieri) nei reparti e 6 (+1) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi attivi 2.519 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2.490 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 93.656 (93274 guariti, 382 deceduti).

Cosenza: Casi attivi 33.261 (65 in reparto, 0 in terapia intensiva, 33.196 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 129.687 (128.375 guariti, 1.312 deceduti).

Crotone: Casi attivi 426 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 55.521 (55.255 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: Casi attivi 2.155 (27 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2.127 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 190.470 (189.612 guariti, 858 deceduti).

Vibo Valentia: Casi attivi: 522 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 510 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 48.642 (48.456 guariti, 186 deceduti).