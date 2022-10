Armi e droga a Taurianova: arrestata 60enne

Una sessantenne è stata arrestata in flagranza di reato, nei giorni scorsi, a Taurianova, a seguito di un controllo mirato svolto da parte degli agenti del Commissariato di Polizia locale. Controllo rivolto al contrasto dello spaccio di stupefacente, che ha visto l'impiego anche dei cani poliziotto e del loro infallibile fiuto.

Nello specifico, nell'abitazione della donna sono stati rinvenuti 84 grammi di marijuana già essiccata assieme ad un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Motivo per il quale è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nelle vicinanze dell'abitazione, sono stati scoperti ulteriori 2 chili di marijuana ed un fucile a canne mozze. Questi erano nascosti all'interno di un tubo di plastica all'interno di un edificio abbandonato. Dopo il sequestro si è proceduto a sporgere denuncia contro ignoti.