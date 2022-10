San Costantino, fiamme distruggono mezzo comunale: indagini in corso

Una motopala di proprietà del Comune di San Costantino Calabro è stata distrutta dalle fiamme nella tarda serata di ieri. Il mezzo si trovava all'interno dell'ex campo sportivo, e fortunatamente il fuoco non si è propagato ad altri strumenti.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno prontamente domato le fiamme. Nonostante la tempestività, il mezzo è stato pesantemente danneggiato. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire l'origine delle fiamme: non si esclude alcuna pista, e si propende per un atto doloso.