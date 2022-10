Cariati. Disagi al cimitero, La Lampare: per i defunti nemmeno una degna sepoltura

Da circa una settimana sta tenendo banco una incresciosa condizione che a Cariati da molto tempo si verifica ciclicamente: ai defunti non è riservata una degna sepoltura.

È questa la forte denuncia che lancia l’associazione Le Lampare-Basso Jonio Cosentino, che sostiene come i problemi del cimitero cittadino siano ormai “strutturali” e “meriterebbero risoluzioni complessive” ma che “dal palazzo comunale continuano ad arrivare ai cittadini solo risposte completamente irrispettose del dolore e della logica”.

“Solo grazie al coraggio di una cittadina – spiegano ancora da Le Lampare - si è resa ormai evidente la condizione in cui versa il cimitero. Nell'esprimere massima solidarietà a tutti coloro che stanno subendo questo sopruso nel pieno di un dolore che dovrebbe essere innanzitutto intimo, denunciamo nuovamente lo scempio con cui viene amministrata Cariati e che riguarda ora anche la cura del luogo deputato al riposo dei defunti”.

“Non c'è progettazione, non c'è visione e non c'è rispetto né per i vivi e né per i morti. Solidarietà massima alle famiglie, a loro le nostre sentite condoglianze. A Chi ci amministra per questa volta troviamo la forza per dire una cosa sola: vergognatevi!”, conclude le Lampare.