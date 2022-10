Calcio a 5, Serie B. Lamezia Soccer: primo impegno casalingo, derby calabrese con l’Acri

Dopo aver vinto nella prima giornata di campionato con una strepitosa rimonta ai danni dell’Acireale, l’Ecosistem Lamezia Soccer è pronta a fare il suo debutto fra le mura amiche del PalaSparti (sabato 8 ottobre, ore 16:00. Ingresso gratuito).

Avversario nel secondo turno di Serie B (gir. H) sarà il Città di Acri, che nella giornata d’esordio ha battuto 3-1 Casali del Manco.

Mister Carrozza ha così commentato la prossima sfida, il primo derby calabrese per gli Orange: “Sono contento di come la squadra ha affrontato questi giorni. Ci avviciniamo all'esordio casalingo con grande concentrazione e determinazione. Come ogni derby sarà una battaglia aperta, perché c'è voglia di fare una grande prestazione e cercare di conquistare un risultato importante contro una squadra rocciosa”.

Alla vigilia del debutto casalingo la Lamezia Soccer ufficializza e presenta anche la rosa e i quadri dirigenziali. Per quanto riguarda il roster, iniziamo dalle conferme: Andrea Deodato, il capitano, pivot; Antonio Caffarelli, laterale, inoltre coll tecnico Under-19; Giuseppe Gagliardi, pivot; Giuseppe Lo Scavo, laterale, promosso dal settore giovanile; Matteo Mantuano, ultimo, inoltre coll. tecnico Under-19; Manuel Patamia, laterale.

I volti nuovi rispondono invece ai nomi di: Fabio Ecelestini, ultimo, proveniente dal Catanzaro Futsal (A2); Antonio Gerbasi, pivot, proveniente da Casali del Manco (Serie B); Leandro Giampà, laterale, rientrante dopo un anno di stop per infortunio; Mattia Mastellone, portiere, proveniente dal Tre Colli Catanzaro (C2); Nicola Modafferi, laterale, proveniente dalla Polisportiva Futura (A2); Fabrizio Rotella, portiere, proveniente dal Catanzaro Futsal (A2).

Confermato in toto lo Staff tecnico: Sebastiano Carrozza, mister prima squadra; Vincenzo Longo, preparatore atletico; Michele Zerbo, preparatore portieri e portiere; Antonio Gigliotti, mister Under-19.

L’organigramma dirigenziale è così composto: Francesco Manfredi, presidente; Nicola Samele, direttore sportivo; Domenico Notaro, direttore generale; Antonio Rocca, team manager; Luigi Cugnetto, dirigente accompagnatore; Giovanni Mazzei, responsabile comunicazione; Alfredo Diano, social media manager; Antonio Scalise, video editing e dirette social.