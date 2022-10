Fondo Gesù deposito per la droga: sequestrata marijuana ed eroina, arrestato 25enne

Quartiere Fondo Gesù a Crotone

Ancora droga a Crotone, ancora una volta nel quartiere di Fondo Gesù. Nei giorni scorsi un'attività di controllo mirato svolta dagli agenti della Squadra Mobile e coordinata dalla Questura ha portato all'arresto di un venticinquenne del posto ed al sequestro di oltre 180 grammi di sostanze stupefacenti tra marijuana ed eroina.

L'operazione è nata da un'attività di indagine presso un condominio del popoloso quartiere, dove erano stati notati dei movimenti sospetti da parte di numerose persone, molte delle quali intranee o vicine al mondo degli stupefacenti. Motivo per il quale, nei giorni scorsi, è scattato un controllo in tutto lo stabile con il supporto delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia.

Diverse le perquisizioni domiciliari svolte all'interno del condomio. Nell'abitazione di un venticinquenne gli agenti hanno rinvenuto 67 grammi di eroina e 12 grammi di marijuana, in parte già divise in dosi, assieme ad un bilancino di precisione. Il tutto era stato abilmente occultato nei cassettoni delle tapparelle.

Inoltre, in un vano comune dello stabile è stata scoperta una borsa contenente ben 102 grammi di marijuana. Tutta la droga scoperta è stata sequesrata, mentre per il 25enne è scattato per direttissima l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio.