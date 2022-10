Controlli antidroga a Longobardi: sequestrati anche due fucili

Una denuncia e due segnalazioni: questo l'esito dei controlli antidroga svolti dalla Squadra Mobile di Vibo Valentia e dal Commissariato di Serra San Bruno nella frazione di Longobardi, dove sono stati scoperti e sequestrati circa 1,5 chili di marijuana.

In particolare, le attività di indagine si sono concentrare sulla filiera dello spaccio locale, ed hanno rivolto l'attenzione degli agenti verso alcune abitazioni ritenute dei veri e propri depositi per lo stupefacente in attesa di essere smistato e venduto al dettaglio.

Proprio in una di queste abitazioni sono stati scoperti circa 150 grammi di marijuana già suddivisa in piccole dosi. Rinvenimento che oltre alla denuncia ha fatto scattare anche il sequestro in via cautelativa di due fucili da caccia e 45 cartucce calibro 12, regolarmente detenute.

Nelle vicinanze di una scuola abbandonata e fatiscente è stato invece scoperto 1 chilo e mezzo sempre di marijuana, ancora in fase di essiccazione ma quasi pronta per essere immessa nel mercato. Infine due soggetti sono stati segnalati per detenzione di marijuana per uso personale.