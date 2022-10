Regali aziendali e gadget personalizzati autunnali: affidarsi agli ombrelli con logo

Sono numerosi gli eventi aziendali che possono essere ideati e organizzati con l’intento di far conoscere e promuovere un’attività imprenditoriale. Per esempio, si può ricorrere a una soluzione del genere quando si è in procinto di lanciare un nuovo prodotto sul mercato, o magari se si deve celebrare un anniversario aziendale. In circostanze del genere, si può puntare su gadget aziendali personalizzati da donare: tra i regali più apprezzati nel periodo autunnale ci sono senza dubbio gli ombrelli personalizzati. Questi accessori, necessari per le giornate di pioggia più fastidiose, si prestano a essere personalizzate con un logo, ma anche con stampe e scritte di vario genere. In qualunque caso si presentano come una perfetta idea regalo.

Tutti i pregi degli ombrelli personalizzati

Si possono usare gli ombrelli personalizzati come idee promozionali in vista della gestione di un evento outdoor; oppure è possibile comprarli per proporre ai collaboratori, ai clienti o ai dipendenti un regalo che si riveli al tempo stesso originale e di grande praticità. Grazie alla personalizzazione con logo aziendale si ha la possibilità di distinguersi: si fa pubblicità e in più si guadagna in riconoscibilità. Tutto questo si traduce in un vantaggio competitivo di non poco conto nei confronti della concorrenza.

Guida alla scelta

Quali sono, dunque, gli aspetti che è necessario prendere in considerazione in vista della scelta di un ombrello personalizzato? In primo luogo bisogna tenere conto della fattura del prodotto: è chiaro, infatti, che articoli di questo tipo devono assicurare il compromesso ideale tra funzionalità e originalità. Bisogna pertanto controllare che il prodotto che si intende comprare sia basato su materie prime di alta qualità, affinché l’ombrello sia in grado di resistere a eventuali folate di vento e metta a disposizione di chi lo usa un sistema di apertura e di chiusura alquanto efficiente.

Quali modelli acquistare

Tenendo sempre conto delle proprie necessità, ci si può approcciare alla scelta del modello che si ritiene più appropriato per poi procedere con l’acquisto. Le alternative certo non mancano, e ci sono proposte differenti a seconda delle dimensioni, del colore, della forma e del materiale. Proprio a proposito di materiale, vale la pena di citare gli ombrelli ecologici personalizzati, che riscuotono un notevole apprezzamento anche perché si basano su materiali riciclati ed ecosostenibili. Per quel che concerne la forma, invece, non si ha che l’imbarazzo della scelta: ci sono gli ombrelli più classici, tondeggianti o di forma quadrata, ma anche quelli a forma di cuore, senza dubbio più originali.

Concetto è e gli ombrelli personalizzati

Chiunque abbia intenzione di comprare un gadget da mettere a disposizione durante un evento aziendale o per l’inaugurazione di un’attività può fare sicuro affidamento sulle proposte di Concetto è, che fornisce gli ombrelli personalizzati di qualità più elevata. Il catalogo propone un assortimento di articoli davvero ampio: così ognuno è libero di scegliere la soluzione che ritiene più in linea con le proprie necessità. Un accessorio solo in apparenza banale, ma in realtà di grande utilità: un ombrello è proprio questo, e se viene personalizzato può apparire decisamente originale.

Perché scegliere Concetto è

Concetto è si propone come il punto di riferimento per la produzione di oggetti da personalizzare. Si tratta di una piattaforma in cui si coniugano in maniera ideale la tecnologia, l’ecologia e la creatività, così da produrre articoli unici. Concetto è si avvale, tra l’altro, di strumenti digitali altamente innovativi, ideali per coloro che desiderano vendere o creare i propri gadget personalizzati.

Lo shop online si compone di una vasta selezione di articoli di produzione Italiana e Europea, oltre a gadget d'importazione sempre certificati: questo permette di assicurare gli standard di qualità più elevati.

E’ possibile ideare e realizzare oggetti ad hoc per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti. Gli enti del terzo settore e le associazioni hanno la possibilità di usufruire di sconti dedicati: un’occasione in più per scegliere Concetto è.

Conclusioni

Gli ombrelli sono accessori di grande utilità, e destinati a essere apprezzati da tutti coloro che li ricevono. Insomma, è proprio impossibile rinunciare agli ombrelli, ed è un’idea vincente sceglierli come gadget da regalare.