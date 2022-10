Scontro tra una moto e due auto, morto 29enne a Gioiosa Ionica

Stava guidando la sua moto lungo la strada provinciale che collega il centro della Locride con Marina di Gioiosa Ionica, quando - per cause ancora in fase di accertamento - si è scontrato con due automobili. Così è morto un giovane 29enne, Nicola Agostino.

Il malcapitato è deceduto poco dopo l'impatto, mentre i conducenti degli altri veicoli coinvolti sono fortunatamente illesi. Presenti sul posto i Carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica ed una squadra del distaccamento di Siderno dei Vigili del Fuoco.