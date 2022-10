Crotone, al via la raccolta differenziata “porta a porta” nel quartiere Poggio Pudano

Si avvia il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” nel quartiere Poggio Pudano di Crotone.

Il primo step di avvio della raccolta differenziata interesserà l’area circoscritta dalle seguenti vie:

• Via Cirò Marina

• Via Umbriatico

• Via Petilia Policastro

• via isola capo Rizzuto;

• SS 106 km 241

A partire da domani, giovedì 6 ottobre, è previsto l’inizio della consegna, porta a porta, delle attrezzature per la raccolta differenziata da parte di Akrea:

Ai nuclei familiari verrà consegnato in comodato d’uso gratuito:

• N. 1 Mastello marrone organico + n. 1 sottolavello areato;

• n. 1 Mastello blu per la carta;

• n. 1 Mastello verde per il vetro;

• n. 1 Mastello grigio per l’indifferenziato;

Dopo aver effettuato la separazione dei rifiuti per tipologia di materiale, bisognerà depositarli all’esterno della proprietà privata, in sacchi trasparenti (multimateriale ossia plastica/acciaio/alluminio) o mastelli (organico, vetro, secco residuo, carta) sul ciglio stradale della pubblica via, nei giorni e nei modi indicati nell’opuscolo fornito (esporli dalle ore 20:00 della sera prima entro le ore 2:00 del giorno di raccolta) .

Si precisa che per i rifiuti organici dovranno essere utilizzati esclusivamente i sacchi compostabili.

Ai nuclei familiari in condomini superiori a 8 famiglie verrà fornito successivamente, prima dell’avvio del servizio effettivo, in comodato d’uso gratuito, un set di carrellati a due ruote (5 carrellati di colore diverso per ogni tipo di rifiuto) in sostituzione del cassonetto dell’indifferenziata esistente.

Contestuale ci sarà la consegna alle utenze commerciali delle attrezzature idonee a contenere i soli rifiuti urbani. L’avvio effettivo del servizio verrà comunicato successivamente e con consegna via posta di un avviso specifico. Contestualmente, verranno ritirati i contenitori stradali presenti nell’area interessata ed inizierà il servizio “porta a porta”.

Chiunque non avesse ricevuto l’attrezzatura o avendo verificato di aver ricevuto per posta il tagliando “Avviso mancata consegna”, può comunque contattare gli uffici Akrea allo 0962-29918 dalle 8:30 alle 13:00 per ricevere gratuitamente l’attrezzatura e tutto il materiale informativo secondo le modalità che verranno telefonicamente indicate.

Seguiranno altri step successivi che interesseranno le vie rimanenti del quartiere Poggio Pudano.