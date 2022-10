La Banca d’Italia avvia in Calabria un percorso di educazione finanziaria

Con le iniziative di educazione finanziaria, la Banca d’Italia intende trasmettere competenze di base di economia e di finanza per aiutare gli individui a compiere scelte finanziarie più consapevoli e a comprendere meglio il funzionamento dell’economia.



Saper gestire il proprio bilancio scegliere il conto corrente più conveniente e la tipologia di mutuo più favorevole per comprare una casa e investire bene i propri risparmi per garantirsi una pensione adeguata, sono competenze di base importanti, come saper navigare su Internet o guidare un’automobile.

Decisioni finanziarie inappropriate – come un indebitamento eccessivo rispetto al reddito o investimenti in strumenti troppo rischiosi – possono dare luogo a situazioni di tensione finanziaria, causando un abbassamento della qualità della vita.

La Banca d’Italia svolge sul territorio nazionale le attività di educazione finanziaria nei confronti dei giovani, attraverso le scuole, e degli adulti. Le attività saranno offerte online o in presenza, in base all’evoluzione della pandemia.

Questo documento contiene un elenco di tutte le iniziative di educazione finanziaria offerte dalle due Filiali della Banca d’Italia presenti in Calabria.

La Banca d’Italia è disponibile ad offrire anche ulteriori iniziative di educazione finanziaria per rispondere a specifiche richieste del territorio.

Le attività



Mese dell’educazione finanziaria. Le “donne contano”, in collaborazione con il club “Soroptimist Italia". Il progetto si rivolge alle donne in difficoltà economica e a quelle con scarsa cultura finanziaria: 14 ottobre – Club di Catanzaro e Associazione “L’albero della Vita – Evento on line; 21 ottobre - Club di Cosenza – Evento in presenza; 24 ottobre - Club di Reggio Calabria – Evento in presenza; 25 ottobre – Club di Palmi – Evento in presenza; 27 ottobre – Club di Lamezia Terme – Evento in presenza.

Il laboratorio



Laboratorio educativo per le scuole secondarie di secondo grado: attraverso un meccanismo di domande alternate a pillole informative spiegate dagli esperti della Banca d’Italia, studenti e studentesse entreranno nel mondo degli strumenti di pagamento, impareranno a distinguerli e come utilizzarli consapevolmente, con particolare attenzione agli strumenti digitali. Il gioco è realizzato attraverso la piattaforma Kahoot! 10 ottobre 2022 IIS “F. Severi” Gioia Tauro – Evento in presenza; 12 ottobre Ite “R. Piria” Reggio Calabria – Evento in presenza; 26 ottobre IIS Sersale – Evento on line.

Progetto “educazione finanziaria nelle scuole”. Incontro con i dirigenti scolastici: il progetto contribuisce a migliorare le opportunità educative degli studenti attraverso l’educazione finanziaria, elemento indispensabile per l’esercizio di una cittadinanza sociale e consapevole, anche con l’obiettivo di contrastare le disuguaglianze legate al contesto economico, sociale e geografico di appartenenza. Novembre - Evento on line

Incontro con i docenti delle scuole di ogni ordine e grado: Novembre/Dicembre – date e modalità da definire

Il Progetto

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare le persone adulte, anche le più fragili (es. migranti, soggetti a basso reddito e detenuti), ad essere protagoniste delle proprie scelte finanziarie e capaci di avere piena consapevolezza di cittadinanza e di conoscenza dei propri diritti, Novembre/dicembre – Date e modalità da definire.

Global money week (Attività per gli studenti delle scuole secondarie di I° e II° grado).

Si tratta di una manifestazione internazionale dedicata all’alfabetizzazione finanziaria dei giovani fin dall’età prescolare, organizzata dall’OCSE e coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, di cui fanno parte la Banca d'Italia e il Ministero dell’Istruzione. Le attività si svolgono, in tutto il mondo, in una settimana del mese di marzo.

Generation €uro Students’ Awards

Competizione a premi promossa dalla Bce e da alcune banche centrali dell’Eurozona, tra cui la Banca d’Italia, in materia di politica monetaria. L’iniziativa è incentrata sulla simulazione di una decisione di politica monetaria assunta dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea. Le date delle diverse tappe sono le seguenti: Registrazione e svolgimento dei quiz: dal 2 ottobre al 31.12; Elaborato scritto: dal 1 gennaio al 28 febbraio 2023; Presentazione orale a Roma: dal 1 marzo al 30 aprile 2023; Cerimonia finale di premiazione: dal 1 maggio al 31 maggio 2023; Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

I Pcto sono destinati ai ragazzi e alle ragazze dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale e di alcune scuole italiane all’estero: n. 13 sono i percorsi che le due Filiali della Banca d’Italia (Catanzaro e Reggio Calabria) offrono alle scuole del territorio. Da dicembre 2022 a maggio 2023. Premio “inventiamo una banconota

È una iniziativa di educazione finanziaria nata dalla collaborazione tra Banca d’Italia e Ministero dell’Istruzione: gli studenti creano il bozzetto di una banconota immaginaria, approfondendo un tema economico-finanziario. Gli Istituti cui appartengono le classi vincitrici e finaliste riceveranno un contributo in denaro per il supporto e lo sviluppo delle attività didattiche. Sono previsti premi anche per i vincitori delle selezioni regionali. La competizione è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in Italia e italiane all’estero

Per partecipare è necessario inviare il modulo di iscrizione, dopo la pubblicazione del bando che verrà pubblicato sul sito della Banca d’Italia. Per informazioni, consultare il sito https://premioscuola.bancaditalia.it

Per eventuali informazioni basta scrivere alla email: