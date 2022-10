Settimana del Pianeta Terra. Crotone, a fondo Gesù dimostrazioni dei Vigilfuoco

Ci saranno anche i vigili del fuoco del Comando di Crotone per la decima edizione della Settimana del Pianeta Terra che si terrà domani, giovedì 6, quando nell’occasione, nel Parco della cittadinanza attiva, nel quartiere Fondo Gesù del capoluogo, sarà allestito uno stand dimostrativo con alcune attrezzature e mezzi usati dal Corpo quotidianamente o in occasione di eventi straordinari.

Dalle 13 alle 18, personale qualificato e specializzato dei vigilfuoco farà vedere agli interessati come si utilizzano gli attrezzi e mezzi Saf, lo Speleo Alpino Fluviali; del Soccorso Acquatico (S.A.) e manovre per le Tecniche di Primo Soccorso Sanitario (T.P.S.S.); il tutto in collaborazione con la Protezione Civile e la Croce Rossa.