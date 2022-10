Covid, nessun decesso ma schizzano contagi (+1.390) e ricoveri (+7)

Netto balzo in avanti dei contagi da coronavirus in Calabria: dopo la quiete apparente di ieri - viziata, come ormai saprete, dal consueto calo del lunedì - ecco che l'odierno bollettino torna a mostrare numeri preoccupanti, pur senza registrare alcun decesso.

Sono infatti 1.390 i nuovi casi accertati in calabria, aumentati di oltre quattro volte rispetto a ieri. Aumentano purtroppo anche i ricoveri (+7), che raggiungono nuovamente quota 138, a fronte di 823 guariti.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+690), seguita da Reggio Calabria (+285), Catanzaro (+255), Crotone (+96) e Vibo Valentia (+55) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+9). Processati 3 milioni e 803.632 tamponi da inizio pandemia (+6.224) con un tasso di positività che torna al 22,33%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 161.646 (+690), mentre i casi attivi sono 32.951. Di questi, 32.891 in isolamento, 60 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 127.388 i guariti e 1.307 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 192.039 (+285), mentre i casi attivi sono 1.989. Di questi: 1.958 in isolamento, 29 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 189.192 1 i guariti e 858 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 95.734 (+255) mentre gli attivi sono 2.514, di cui 2.487 in isolamento domiciliare, 23 in ospedale e 4 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 92.838 i guariti e 382 i deceduti.

Nel crotonese i casi covid salgono a 55.762 (+96) mentre gli attivi sono 428. Di questi: 421 si trovano in isolamento, 7 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 55.068 i guariti e 266 i deceduti.

Nel vibonese i positivi riscontrati raggiungono quota 49.031 (+55), mentre i casi attivi sono 485. Di questi, 474 sono in isolamento, 11 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 48.360 guariti e 186 deceduti.