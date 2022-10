Doppia vittoria per la CorriCastrovillari: podio per Francesca Paone e Mimma Caramia

Nonostante la pioggia battente che le è entrata fin dentro le ossa, Mimma Caramia ha affrontato la 24h di Policoro con la grinta e la tenacia che la contraddistinguo, andando a vincere la gara femminile in condizioni climatiche proibitive. Mimma ha corso “solo” 144km, posticipando il suo obiettivo di raggiungere i 190km. Un risultato eccellente che ancora una volta conferma la forza di questa atleta.

Solo posticipato, quindi, l’obiettivo di raggiungere i 190km: "È stata una gara durissima. La pioggia ha inficiato l’obiettivo che mi ero prefissata, ma fin da subito sono pronta, testa e cuore, ad arrivare a questo traguardo".

Una 24h durissima, più delle altre volte, dove gli atleti si sono trascinati verso la fine mossi solo dall’abnegazione verso questo sport che dà tanto ma che pretende tantissimo. Intanto, la nostra Mimma si gode il primato in classifica.

La CorriCastrovillari, guidata da Gianfranco Milanese, è saldamente prima sia nella classifica maschile che femminile, a tre gare dalla fine del Campionato regionale Master. A Palmi, Francesca Paone ha vinto la gara, alle sue spalle la messinese Valerie Anne Woodland e al terzo posto la nostra Faustina Bianco.

Vittoria per Gaetano Beltrano ed affermazioni per le nuove leve: Lucrezia e Ginevra Manzo ed Aurora Beltrano.

Ai Campionati italiani master, il gruppo della CorriCastrovillari con: Paone, Spingola, D’Elia e Bianco sono stati impegnati nei 3000m e nelle staffette. La giovanissima Anastasia Gattabria ha preso parte ai Campionati italiani Cadetti di Caorle (Venezia) dove nel salto in alto ha portato in alto i colori della CorriCastrovillari e dell’intera Calabria.

Prossimo appuntamento il 9 ottobre a Corigliano-Rossano per la Co.Ro. ProMarathon per correre tutti insieme al pluricampione Giorgio Calcaterra. La gara competitiva è di 17 km; la non competitiva di 5km. Un ottimo allenamento in vista dell’evento della Mezza Maratona dei Borghi Pollineani del 23 ottobre che annovera tra le sue guest star i campioni Giorgio Calcaterra e Domenico Ricatti.