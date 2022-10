Incidente a Sellia Marina: ferite tre donne

Tre donne sono rimaste ferite, questa mattina, a seguito di un incidente stradale avvenuto a Sellia Marina, nel catanzarese. Per motivi ancora in fase di accertamento, le due auto si sarebbero scontrate a velocità sostenuta, al punto che una delle due utilitarie si sarebbe capovolta.

Fortunatamente nonostante lo scontro nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sul posto il personale medico del 118 che, dopo un primo controllo, ha trasferito le malcapitate in ospedale per maggiori accertamenti. Indagano ora le forze dell'ordine per far luce sulla dinamica del sinistro.