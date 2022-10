Covid, contagi dimezzati (+368) ma aumentano i decessi (+5)

Si dimezzano i contagi da coronavirus in Calabria. Complice il consueto "calo del lunedì", emergono 368 nuovi casi a fronte di 257 guariti. Nonostante l'appartente calo, però, preoccupa l'aumento del numero dei decessi, 5 nelle ultime 24 ore.



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+207), seguita da Reggio Calabria (+79), Catanzaro (+40), Vibo Valentia (+13) e Crotone (+0) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+29). Processati 3 milioni e 797.408 tamponi da inizio pandemia (+2.141) con un tasso di positività al 17,19%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 160.956 (+207), mentre i casi attivi sono 32.448. Di questi, 32.393 in isolamento, 55 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 127.201 i guariti e 1.307 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 191.754 (+79), mentre i casi attivi sono 1.856. Di questi: 1.825 in isolamento, 29 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 189.040 1 i guariti e 858 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 95.479 (+40) mentre gli attivi sono 2.570, di cui 2.542 in isolamento domiciliare, 24 in ospedale e 4 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 92.527 i guariti e 382 i deceduti.

Nel vibonese i positivi riscontrati raggiungono quota 48.976 (+13), mentre i casi attivi sono 512. Di questi, 503 sono in isolamento, 9 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 48.278 guariti e 186 deceduti.

Nel crotonese infine i casi covid rimangono 55.666 (+0) mentre gli attivi sono 411. Di questi: 405 si trovano in isolamento, 6 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 54.989 i guariti e 266 i deceduti.