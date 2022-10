Covid, il Bollettino. Tasso di positività supera il 19%: altri 601 casi e un decesso a Crotone

Sale a quasi poco più del 19 per cento, quest’oggi, il tasso di positività al Covid19 in Calabria. Il bollettino ufficiale di questa domenica 2 di ottobre, segnala difatti come nelle ultime 24 ore, a fronte di un totale di 3141 tamponi processati, 601 sono risultati infatti positivi al virus.

Di questi, la maggior parte si registrano nel cosentino (333), seguito dal reggino (119), catanzarese (102), vibonese (39) e crotonese (3); 5 sono quelli riferiti a soggetti di fuori regione.

Si aggiorna quest’oggi e purtroppo anche il bilancio dei decessi per o con il covid: un’altra morte è avvenuta infatti a Crotone (le vittime ad oggi sono state in tutto 3012).

Fa da contraltare il numero dei guariti: altri 436 se ne aggiungono oggi per un totale di oltre mezzo milione di persone che finora hanno superato il virus in Calabria.

Sul fronte dei pazienti, in questa domenica si raggiunte il totale di 39773 soggetti attualmente positivi (164 in più di ieri), dei quali 39462 (+167) si trovano in isolamento domiciliare e 131 in ospedale: 124 (-3) nei reparti e 7 (0) nelle terapie intensive.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2570 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2541 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 92869 (92488 guariti, 381 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 32244 (55 in reparto, 0 in terapia intensiva, 32189 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 128505 (127201 guariti, 1304 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 437 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 431 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 55229 (54963 guariti, 266 deceduti).

Reggio Calabria: Casi Attivi 1964 (29 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1933 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 189711 (188854 guariti, 857 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 504 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 496 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 48459 (48273 guariti, 186 deceduti).