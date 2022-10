A fuoco pizzeria-rosticceria a Sala, ipotesi incendio accidentale

Squadre dei vigili del fuoco di Catanzaro, supportato da un autobotte, sono intervenute questa mattina intorno alle 6, in via degli Angioini, nel quartiere Sala del capoluogo dove in una attività commerciale si è sviluppato un incendio.

Il rogo ha interessato in particolare un locale adibito a pizzeria e rosticceria coinvolgendo la zona riservata alla lavorazione degli alimenti e parte di quella riservata invece al pubblico. Le fiamme hanno danneggiato alcuni macchinari, l'impianto elettrico ed annerito alcune delle pareti dovuto.

I vigili hanno estinto completamente le fiamme e messo in sicurezza il sito evitando che l’incendio si propagasse verso i locali adiacenti.

Sono in corso tutti gli accertamenti per chiarire l’esatta origine del fuoco, anche se al momento l’ipotesi accidentale appare la più plausibile.