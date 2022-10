Omicidio-suicidio a Scalea: uccide l’ex compagna e poi si toglie la vita

Una donna di Scalea, Ilaria Sollazzo (31 anni), è stata trovata morta all’interno della sua auto, una Lancia Y, parcheggiata non lontano dalla sua abitazione, in via Borsellino del comune sul tirreno cosentino.

Da quanto fin qui ricostruito, la vittima sarebbe stata uccisa dal compagno a colpi di pistola, si ritiene sette in tutto, per poi togliersi la vita anch’egli: si tratta di Antonio Russo (25 anni) una guardia giurata che lavorava per un istituto di vigilanza locale, e che si è ucciso con un colpo alla testa esploso con la sua pistola d’ordinanza.

Secondo i carabinieri della compagnia cittadina, che stanno indagando sulla tragedia, la donna sarebbe stata ammazzata, nella notte scorsa, al culmine di una lite con l’uomo da cui si era separata e con cui aveva avuto una bambina di due anni che viveva con la mamma.

Entrambe i cadaveri, ritrovati nella vettura dagli stessi carabinieri, arrivati sul posto dopo esser stati avvisati da alcuni vicini, sono stati traferiti nell’ospedale di Cetraro dove, su ordine della magistratura, saranno effettuate le relative autopsie.

(in aggiornamento)