Calcio a 5. Serie B, Lamezia-Acireale (1-3): prima trasferta e prima vittoria per l’Ecosistem

Da sinistra: Ecelestini, Gerbasi e Modafferi

Inizia con una grandissima prova di forza, grinta e determinazione il campionato di Serie B di Calcio a 5 dell’Ecosistem Lamezia Soccer: una strepitosa vittoria in rimonta che consente ai lametini di iniziare al meglio il percorso in campionato.

Al PalaVolcan la Drago Acireale subisce la zampata delle Pantere Orange, che rimediano al parziale di svantaggio del primo tempo segnando tre reti nella ripresa e mandando ko i padroni di casa.

Tre ruggiti che suggellano la prestazione ordinata ed energica di tutto il roster lametino, rimasto compatto e concentrato, senza sfaldarsi al gol iniziale di Fichera.

Già nel primo tempo varie sono state le occasioni nelle quali i lametini sono andati vicini al pareggio. Nella ripresa un doppio Modafferi firma il pareggio e concretizza la rimonta lametina: prima con un diagonale mancino sugli sviluppi di un corner battuto da Ecelestini, poi con una cinica conclusione approfittando di una deviazione avversaria su una palla smorzata da Gerbasi.

Nei minuti finali, Ecelestini approfitta di un errore in impostazione dei locali e al volo, dalla distanza trova il gol della sicurezza e del definitivo 3-1 per la Lamezia Soccer.

Si ritorna dalla prima trasferta siciliana col massimo bottino, con una vittoria che, per come maturata, porta in dote punti e una gran dose di fiducia nei propri mezzi.

IL TABELLINO

Drago Acireale-Ecosistem Lamezia Soccer 1-3

ACIREALE: Pappalardo, Casablanca, Finocchiaro C., Anastasi, Finocchiaro A., Musumeci, Lombardo, Fichera, Tomarchio, Raffagnino, Boccaccio, Saraceno.

LAMEZIA: Caffarelli, Deodato, Ecelestini, Gagliardi, Gerbasi, Giampà, Mantuano, Modafferi, Patamia, Rotella, Zerbo. Reti: Fichera (A), Modafferi (x2, L), Ecelestini (L).