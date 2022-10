Intimidazioni. Spari contro uno studio medico di Taurianova

Sei colpi di pistola sono stati esplosi nella notte scorsa, ma la notizia è stata resa pubblica solo stasera, contro la saracinesca di uno studio medico a Taurianova, nel reggino, che appartiene al primario del reparto di Medicina dell’ospedale di Polistena, Francesco Nasso.

È stato lo stesso professionista a denunciare l’accaduto al Commissariato locale di polizia, dove è stato ascoltato dagli agenti ma a cui non avrebbe fornito indicazioni utili per comprendere la matrice dell’intimidazione che non è escluso possa essere legata proprio all’attività professionale del medico.