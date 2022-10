Catanzaro. Presunte minacce al presidente degli avvocati Antonello Talerico

Antonello Talerico

Minacce di morte indirizzate al Presidente degli Avvocati di Catanzaro. È lo stesso presidente, Antonello Talerico, a denunciarlo raccontando come ieri sera, intorno alle 20, un a persona si sarebbe presentata sotto lo studio del legale, citofonando e, appunto, minacciandolo di morte.

“Non contento - sostiene ancora Talerico - avrebbe quasi terrorizzato vari passanti ed alcuni operatori di un bar a cui avrebbe chiesto informazioni” sulla sua persona, insultandolo e chiedendo ai vari soggetti fermati di portargli i suoi messaggi, assumendo che sarebbe arrivato il momento di farla finita.

Talerico difende in un processo una parte contraria al soggetto che secondo il legale l’avrebbe minacciato. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che hanno identificato l’uomo, che era seduto in un bar che si trova sotto lo studio legale, perquisendolo sia personalmente che il suo veicolo.

“Dopo circa un’ora e mezza - sostiene ancora l’avvocato - i carabinieri sono riusciti a far allontanare il soggetto. Se non che dopo circa due ore lo stesso … sarebbe ritornato sotto lo studio …, ed entrato nuovamente nel bar avrebbe lasciato un ulteriore messaggio minatorio alla cassiera, alla quale avrebbe detto che una persona dalla Sicilia era venuta apposta per l’Avvocato”.

Da quanto riferito sempre da Talerico, poi, le telecamere del bar avrebbero ripreso la presenza e l’agire dell’uomo che, nella mattinata di oggi, in un post sul suo profilo Facebook ha esposto la sua versione dell’accaduto ma per l’avvocato lanciando “ulteriori velate minacce di morte” e facendo riferimento anche alle figlie ed alla famiglia di Talerico.