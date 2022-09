Covid, più di 800 contagi nel bollettino odierno. 700 i guariti e tre decessi

Più o meno stabili i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino certifica 843 nuovi casi a fronte di 701 guariti, assieme ad un aumento dei ricoveri (+4) e dei decessi (+3).

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Cosenza (+421), seguita da Reggio Calabria (+209), Catanzaro (+129), Crotone (+49) e Vibo Valentia (+26) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+9). Processati 3 milioni e 788.533 tamponi da inizio pandemia (+3.991) con un tasso di positività al 21,12%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 160.038 (+421), mentre i casi attivi sono 31.627. Di questi, 31.567 in isolamento, 59 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 127.108 i guariti e 1.303 i decessi.

Nel reggino i positivi al covid salgono a 191.419 (+209), mentre i casi attivi sono 1.950. Di questi: 1.922 in isolamento, 27 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 188.612 i guariti e 857 i decessi.

Nel catanzarese i casi riscontrati salgono a 95.180 (+129) mentre gli attivi sono 2.561, di cui 2.529 in isolamento domiciliare, 27 in ospedale e 5 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 92.238 i guariti e 381 i deceduti.

Nel crotonese i casi covid salgono a 55.619 (+49) mentre gli attivi sono 432. Di questi: 427 si trovano in isolamento, 5 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 54.922 i guariti e 265 i deceduti.

Nel vibonese infine i positivi riscontrati raggiungono quota 48.870 (+26), mentre i casi attivi sono 604. Di questi, 596 sono in isolamento, 8 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 48.080 guariti e 186 deceduti.