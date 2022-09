Occupazione abusiva sul lungomare di Catanzaro: sotto sequestro un noto ristorante

Un noto ristorante di Catanzaro Lido è stato sequestrato dalla Guardia Costiera per occupazione abusiva di suolo demaniale. Una vicenda che, come specificano i militari, andrebbe avanti dal 1991, anno in cui si è verificata una massiccia occupazione abusiva nei trenta metri del confine demaniale e marittimo.

In particolare, i proprietari dello stabile, pur condannati diverse volte nel corso degli anni, avrebbero continuato ad affittare il locale a vari esercenti pur non essendo in possesso delle autorizzazioni necessarie. Complessivamente, l'area abusiva copriva circa 222 metri quadri: 80 su suolo demaniale e 142 in area demaniale.

Lo scorso 22 settembre il personale dell'ufficio marittimo ha posto i sigilli alla struttura, coinvolgendo interamente anche una nota attività di ristorazione che operava in assenza delle necessarie autorizzazioni. Questa inoltre aveva realizzato una parte di struttura coperta con infissi in alluminio e vetri, il tutto abusivamente.

Nel corso della medesima operazione, è stato sequestrato - nelle immediate vicinanze - anche un cantiere nautico totalmente abusivo realizzato nell'area portuale. Questo dovrà essere bonificato mentre l'erario dovrà essere risarcito per le mancate autorizzazioni.

Nel corso del 2022 sono state tre le notifiche di reato per occupazione abusiva di suolo demaniale.