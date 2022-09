Scoperta officina abusiva a San Ferdinando: denunciato il titolare

Avrebbe avviato un'officina meccanica nel comune di San Ferdinando, realizzando una struttura esterna rudimentale ma funzionale nei pressi della pubblica via. Peccato però che l'intera attività fosse sprovvista di ogni autorizzazione, e pertanto totalmente abusiva.

Lo hanno scoperto i Carabinieri del gruppo di Gioia Tauro nel corso di controlli mirati contro gli illeciti amministrativi volti alla tutela del commercio e dell'ambiente.

In particolare l'autofficina - costituita da una struttura ricoperta da pannelli in lamiera coibentata - pur essendo in piena attività era sprovvista di iscrizione nei registri camerali e nell'albo artigiano, nè il Comune era stato avvertito dell'inizio dell'attività.

All'interno non è stato rinvenuto alcun registro di carico e scarico dei rifiuti, e neppure una certificazione di idoneità sanitaria allo svolgimento dell'attività. Ad aggravare ulteriormente il quadro, il rinvenimento di tre auto in riparazione, una delle quali sprovvista di assicurazione, parcheggiata sulla strada, e dunque sequestrata.



Per tutti questi motivi l'attività e tutta la strumentazione è stata posta sotto sequestro, mentre il titolare è stato denunciato e sanzionato per 7 mila euro.