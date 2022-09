“Mondo di Mezzo”, Salvatore Buzzi arrestato in Calabria

Salvatore Buzzi

Salvatore Buzzi, elemento di vertice dell’associazione per delinquere emersa dalla nota indagine “Mondo di mezzo” (QUI), è stato arrestato nella tarda serata di ieri in Calabria, dove si trovava in una comunità, dai carabinieri del Ros insieme ai colleghi del Gruppo di Lamezia Terme.

A carico di Buzzi, 67 anni, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Roma dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha reso definitiva la condanna del 29 marzo 2021 a 12 anni e 10 mesi per associazione per delinquere, corruzione, turbata libertà degli incanti e trasferimento fraudolento di valori.

Il 67enne ex ras delle cooperative - che deve espiare una pena residua a 7 anni e 3 mesi di reclusione - sarà ora condotto nel carcere di Catanzaro.

Gli ermellini - dopo nove ore di camera di consiglio - hanno confermato anche la condanna a dieci anni per un altro coinvolto nell’inchiesta capitolina, l’ex Nar Massimo Carminati ed accolto invece il ricorso di Franco Panzironi, respingendo quelli presentati da sette imputati.

Si arriva così al termine della vicenda giudiziaria nota in Italia come “Mondo di mezzo”, sistema che secondo gli inquirenti aveva condizionato gli appalti dei servizi di pubblica utilità di Roma Capitale sotto la direzione di Carminati e Buzzi.