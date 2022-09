La Provincia di Crotone cerca cinque professionisti, pubblicati gli avvisi: come partecipare

La Provincia di Crotone cerca cinque professionisti a cui conferire una serie di incarichi di funzioni tecniche nell’ambito dei progetti ricadenti nel Pnrr.

Allo scopo sono stati pubblicati gli avvisi pubblici per la selezione, che avverrà a mezzo di valutazione comparativa, e che possono essere visionati dagli interessati sull’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di Concorso al seguente link:

https://portale.provincia.crotone.it/openweb/pratiche/registri.php?sezione=concorsi&CSRF=2495d69f9e327042625f24fc90985296.

Le figura ricercate sono, nel dettaglio, un professionista Junior; due professionista Senior esperti in opere pubbliche; un professionista Senior esperto in gestione, monitoraggio e controllo; ed un professionista Senior esperto in informatica.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il prossimo 14 ottobre.