Corigliano-Rossano: utilizzo impianti sportivi, tariffe abbattute del 50%

Praticare attività sportive, in particolare su base amatoriale, è elemento che questa amministrazione ha sempre reso indispensabile per la crescita civile e sociale della comunità.

L'Amministrazione di Corigliano Rossano intende infatti utilizzare lo sport come uno dei vettori principali della rinascita e ripartenza della comunità, cercando dunque di favorire, nei limiti del possibile, la diffusione, la pratica e l'aggregazione sportiva.

Su questa base è stato deliberato in Giunta di ridurre le tariffe approvate per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali a gestione diretta con una abbattimento dei costi del 50% e, allo stesso tempo, si è stabilito di consentire ad alcune categorie specifiche, come associazioni o organi direttamente correlati alla FIGC e funzionali allo svolgimento di tornei e campionati (quali per esempio l'AIA) o comunque a categorie fragili i per progetti finalizzati al recupero ed all'inclusione sociale, di usufruire degli impianti sportivi comunali in forma gratuita.

“L'emergenza epidemiologica ed in particolare le norme di distanziamento sociale hanno profondamente turbato alcune delle abitudini della comunità e colpito profondamente alcuni settori, con particolare riferimento allo sport in ogni sua forma e disciplina, lungo il territorio cittadino alcune delle discipline sportive più diffuse nella comunità sono praticate in impianti pubblici comunali, una parte dei quali è a gestione diretta dell'Ente, per gli impianti sportivi comunali, la cui gestione è affidata a privati, è in corso una ricognizione amministrativa finalizzata alla verifica delle procedure e della validità degli affidamenti”, fanno sapere dalla stessa Amministrazione.