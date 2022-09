Covid, il Bollettino. Oggi, fortunatamente, nessuna vittima: tasso di positività al 18,5%

Decisamente una buona giornata quella di oggi sul fronte del Covid19 che finalmente segna il numero zero nella casella delle vittime che, ormai quasi quotidianamente, rintristiscono il report ufficiale della Regione.

Se si fermano le morti continuano però a registrarsi nuovi casi di contagio che in questo giovedì 29 settembre sono in tutto 837 su un complessivo di 4520 tamponi processati e che fanno arrivare a circa il 18,5% il tasso di positività.

Il numero maggiore di casi nella provincia di Cosenza, 438; seguita a ruota da quelle di Catanzaro, 165; Reggio Calabria, 157; Crotone, 46; e Vibo Valentia, 5. Sono invece 5 quelli di fuori regione.

Quanto ai guariti nelle ultime 24 ore se ne aggiungono altri 837, mentre sono oggi ed in tutto 39093 gli attualmente positivi, ovvero 284 più di ieri, di questi 38961 (+282) si trovano in isolamento domiciliare, 123 (+2) ricoverati in reparto e 9 (0) in rianimazione.

I CASI PER PROVINCIA

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi Attivi 2540 (30 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2505 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 92511 (92130 guariti, 381 deceduti).

Cosenza: Casi Attivi 31512 (54 in reparto, 2 in terapia intensiva, 31456 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 128105 (126805 guariti, 1300 deceduti).

Crotone: Casi Attivi 421 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 416 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 55149 (54884 guariti, 265 deceduti).

– Reggio Calabria: Casi Attivi 1966 (25 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1940 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 189244 (188387 guariti, 857 deceduti).

Vibo Valentia: Casi Attivi 586 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 578 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 48258 (48072 guariti, 186 deceduti).