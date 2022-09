Acri, bar trasformati in ritrovo per pregiudicati: scatta la chiusura

Due bar ubicati nel comune di Acri sono stati chiusi temporaneamente dai Carabinieri, a seguito di una serie di controlli sul territorio. In particolare i militari hanno appurato come entrambi i locali fossero divenuti dei ritrovi abituali di pregiudicati, in aperta violazione all'articolo 100 del Tulps.

Il provvedimento di chiusura è stato emesso dal Questore di Cosenza, vista la presunta pericolosità per l'ordine pubblico e l'incolumità dei cittadini.

All'interno dei locali, sottoposti a controlli più dettagliati e perquisizioni, sono state rinvenute anche ingenti quantità di sostanze stupefacenti - marijuana, hashish e cocaina - motivo per il quale si è reso inevitabile il procedimento.

I due bar sono stati dunque chiusi temporaneamente - rispettivamente per 15 e 7 giorni - mentre sono state sospese le licenze di somministrazione bevande ed alimenti nonché per il gioco d'azzardo.