Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile è il nuovo presidente

"Conto di svolgere l'importante ruolo che mi è stato affidato nel migliore dei modi possibili, avendo presente, prima di tutto, l'interesse delle nostre comunità al miglioramento dei servizi erogati dall'Ente intermedio". Questo il primo commento a caldo di Amedeo Mornile, sindaco di Soveria Simera nonchè nuovo presidente della Provincia di Catanzaro. Le votazioni si sono concluse ieri sera, ed il candidato di centro-destra è riuscito a sconfiggere il sindaco del capoluogo, Nicola Fiorita.

"C'è tanto da fare e le difficoltà non mancano, ma insieme ai colleghi consiglieri provinciali, prescindendo dalle appartenenze politiche, e a una buona sinergia con gli ottanta Comuni del territorio, sono certo che faremo un buon lavoro" dichiara sempre Mormile. "Avvierò subito una ricognizione dei problemi dell'Ente intermedio, per avere una cognizione puntuale dello stato dell'arte e approntare, per le singole criticità, le proposte di soluzione più adeguate".